Ruim 1500 voorwerpen uit collectie Freddie Mercury onder de hamer

De collectie wordt ingebracht door Mary Austin, een van de beste vrienden van de vroegere zanger van Queen. Zij zorgde na de dood van Mercury in 1991 voor de collectie die werd bewaard in zijn voormalige woning Garden Lodge.

Een opvallend stuk in de collectie is onder meer een handgeschreven opzet voor de tekst van het nummer We Are The Champions. Tot de pronkstukken behoren ook de kroon en mantel die Mercury droeg tijdens zijn laatste tournee met Queen in 1986. De veiling zal naar verwachting in totaal meer dan 6 miljoen pond (zo’n 6,8 miljoen euro) opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen.

Alle voorwerpen van de veiling worden ook vanaf 4 augustus een maand lang tentoongesteld in Londen. Voor die tijd is er ook een aantal tentoonstellingen in New York, Los Angeles en Hong Kong.