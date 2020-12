Dit is de winnaar van Het Perfecte Plaatje

Entertainment

SNL-komiek John Mulaney door coronacrisis toch weer aan de coke

Acteur en comedian John Mulaney is volgens Amerikaanse media opgenomen in een afkickkliniek in Pennsylvania. De 38-jarige heeft het in zijn shows vaker gehad over de verslavingen waar hij in zijn jongere jaren mee kampte, en lijkt daar weer ten prooi aan te zijn gevallen.