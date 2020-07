Expositie ’Lucht’ in Bergen onbedoeld actueel

Colin Huizing bij het met lucht gevulde werk ’Pressurizing’ dat Zoro Feigl maakte van brandslangen en een compressor. Ⓒ Foto Amaury Miller

Lucht is onzichtbaar, ongrijpbaar en alledaags, maar tegelijkertijd van levensbelang. Want lucht is ook zuurstof, adem en dus leven. „Hear my breathe. I am alive”, zegt de zwaar ademende kunstenaar herman de vries (zonder hoofdletters!) via een geluidskunstwerk bij de entree van de tentoonstelling Lucht in het Museum Kranenburgh. „Breathe”, draagt ook Yoko Ono de bezoeker op in grote letters. Adem in, adem uit, in Bergen is deze zomer intrigerende kunst te zien die de verbeelding prikkelt.