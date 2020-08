Shirley Bassey (83) gaat voor GRANDE FINALE

Het album moet later dit jaar uitkomen en staat te boek als een ’grande finale’ die is opgedragen aan haar fans. „De liedjes die ik heb gekozen voelen allemaal erg persoonlijk en zijn verbonden aan mijn leven. Ik hoop dat ze hetzelfde zullen doen voor mijn fans”, laat Dame Shirley in een statement weten.

Volgens platenmaatschappij Decca Records bevat de plaat gloednieuw materiaal dat speciaal voor de Welshe zangeres geschreven is. Ook staan er nummers op die terugblikken op Shirley’s leven en carrière. Het album is coronaproof opgenomen in Londen, Praag, Monaco en Zuid-Frankrijk.

Het laatste studioalbum van Shirley Bassey is Hello Like Before uit 2014.