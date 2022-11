Jason Momoa zoekt in Hawaï naar beenmergdonor voor vriend en kind

Voor zijn vriend Travis Snyder, voormalig professioneel honkballer in de MLB, hoopt de acteur dat het door dit initiatief snel tot een match komt. De nog maar 34-jarige Snyder kampt met de gevolgen van leukemie. Onderdeel van de actie is ook een veel jonger patiëntje dat ook lijdt aan de dodelijke ziekte.

Op Instagram wijdde Momoa, met name bekend van de serie Game of Thrones en de film Aquaman, met foto’s en filmpjes veel aandacht aan zijn zoekactie. Zo ook voor de jongste zieke, Rhyder Lopez: „Hopelijk vinden we hierdoor snel een match voor Rhyder en Travis. Ga naar de link in mijn bio en verhaal en lees daar hoe je levens kan redden, hoe je een held kan worden. Doe mee aan de registratie en help ons het verschil te maken, Aloha!”