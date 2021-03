Prinses Mabel heeft eerste coronaprik gekregen

De 52-jarige Mabel krijgt het vaccin omdat ze een Britse burger van boven de vijftig jaar is. Dat is één van de criteria om in het Verenigd Koninkrijk in aanmerking te komen voor het vaccin.

De prinses zegt te doneren aan de organisatie Vaccine Forward, die ervoor zorgt dat ook mensen in armere landen een coronavaccin kunnen krijgen. Ze roept anderen ook op om te doneren. „Niemand is veilig, totdat iedereen veilig is.”