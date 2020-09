Roep om boycot Netflix ’kinderpornofilm’ Cuties

Links de filmposter en rechts de gewraakte Netflixposter van Cuties. Ⓒ Cuties/Netflix

Dansende elfjarigen die sexy poses aannemen, twerken en elkaar op de billen slaan. Het bestaat -neem maar eens een kijkje op TikTok- maar willen we het zien in een film? Of is het voer voor pedofielen?