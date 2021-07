Free Britney-beweging wil antwoorden van Amerikaans Congres

Cassandra Dumas, een van de oprichters van Free Britney America, zegt dat Spears’ zaak als voorbeeld dient voor miljoenen Amerikanen die net als de popster ’gevangen’ zitten in een curatorschap. En waar dat in de meest voorkomende gevallen vaak om oudere en soms ook dementerende mensen gaat, valt Britney als 39-jarige ver buiten die grenzen. „Het gaat hier niet om een bekende popster, maar om de mensenrechten die haar worden afgenomen. En met haar nog veel meer mensen die niet oud of dementerend zijn, dus daar willen we aandacht voor vragen. Dit is een zaak die op hoog politiek niveau besproken moet worden, om bestaande wetten of omstandigheden te veranderen, zodat deze mensen weer controle over hun eigen leven krijgen. Ons uiteindelijke doel is om dit dossier op het bureau van president Joe Biden te krijgen.”

De Free Britney America beweging komt woensdag om 14:00 uur lokale tijd (20:00 uur Nederlandse tijd) bij elkaar bij de Lincoln Memorial in Washington DC, de plek waar onder andere Dr. Martin Luther King in 1963 zijn beroemde ’I have a dream’ speech hield. Voorafgaand aan de inauguratie van de huidige president Biden en vice-president Kamala Harris in januari werden daar ook toespraken gehouden en traden artiesten als John Legend en Katy Perry er op.

Eerder al betuigde een aantal leden van het Amerikaanse congres hun steun aan Britney Spears, waaronder de Democratische senator Elizabeth Warren en de Republikeinse senator Ted Cruz. „Het zou geweldig zijn als DC massaal komt opdagen om hun stem te laten horen en Britney, en vele anderen, te steunen”, aldus Dumas.

Om 13:30 uur lokale tijd in Los Angeles (22:30 uur Nederlandse tijd) vindt er daar een nieuwe zitting plaats aangaande Britneys zaak.