Paay-diva’s nog snel even samen

Een prachtig Paay-portret en wat zullen ze trots zijn. V.l.n.r.: Roxy, Yvonne, Patricia, Christina, natuurlijk geflankeerd door oma Alice. Ⓒ HH/ANP/Instagram

Een bijzondere foto van drie generaties PAAY, snel gemaakt in de korte periode waarin de maatregelen rondom corona in verzorgingstehuizen even werden versoepeld.