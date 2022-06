Johnny Depp kondigt Europese tournee aan en laat rechtszaak achter zich

De Hollywood Vampires, waar ook rocksterren Joe Perry (Aerosmith), Alice Cooper en Tommy Henriksen (Alice Cooper) in zitten, beginnen hun Europese tournee op 20 juni 2023 in Oberhausen. De laatste show die voor nu is aangekondigd staat op 30 juni 2023 gepland in Mainz.

In maart 2021 moesten de Hollywood Vampires hun tour vanwege de pandemie annuleren. „We zijn buitengewoon teleurgesteld om aan te kondigen dat de Hollywood Vampires onze verplaatste UK/Europese tour deze zomer moeten annuleren”, zeiden ze destijds in een verklaring. „We bleven proberen om het voor elkaar te krijgen, maar vanwege de onzekerheid van de reisbeperkingen is het gewoon niet mogelijk.” Ze voegden eraan toe: „Bedankt voor je begrip, en we ZULLEN weer met je rocken zodra de wereld weer normaal is!” Dat lijkt nu dan dus eindelijk te gaan gebeuren.

Rechtszaak

Depp trad de afgelopen weken overigens al meerdere keren in Europa op met Jeff Beck, met wie hij binnenkort ook een album uit zal brengen. Ook toen bekend werd dat hij zijn lasterzaak, die hij tegen ex Amber Heard had aangespannen, had gewonnen, was de acteur in Engeland voor een optreden. Een bron van People stelt dat hoewel Depp zeer opgelucht is, hij zich niet langer met de rechtszaak bezig wil houden en gewoon weer wil doen wat hij leuk vindt.

„Hij praat niet meer eens over het proces. Hij spande de rechtszaak aan, omdat hij het nodig achtte. Hij is echter verder gegaan. Hij is nu in staat om terug te gaan naar wat hij graag doet. Hij geniet van optreden en heeft een drukke zomer voor de boeg. Hij kijkt er ook naar uit om te blijven werken. Hij wil gewoon zijn carrière terug. Hij houdt van filmen.”