Toneelprijzen voor Boafo en Velissariou

Velissariou kreeg de toneelprijs voor haar rol in ’Permanent Destruction: Pain against fear’ van Theater Utrecht & St. Naomi Velissariou. Emmanuel Ohene Boafo ontving de prestigieuze onderscheiding voor zijn Engelstalige monoloog ’Sea Wall’ bij Het Nationale Theater.

Emmanuel Ohene Boafo maakte indruk met zijn Engelstalige monoloog ’Sea Wall’. Ⓒ Foto Koen Veldman

Met de uitreiking van de Regieprijs aan Anoek Nuyens en Rebekka de Wit voor hun voorstelling ’De zaak Shell’, viel deze productie overigens dubbel in de prijzen. Want ook Jaap Spijkers werd voor zijn rol als CEO van de multinational in dezelfde voorstelling beloond met de Arlecchino voor meest indrukwekkende bijdragende rol.

Rebekka de Wit (l.) en Anoek Nuyens spelen zelf ook mee in het door hen geschreven, indrukwekkende ’De zaak Shell’. Ⓒ Foto Karin Jonkers

De vrouwelijke tegenhanger van die prijs, de Colombina was voor Sanne Samina Hanssen voor haar rol in ’Angels in America’ bij de Vlaamse gezelschappen Olympique Dramatique en het Toneelhuis.

Theatermaker Jetse Batelaan blijft maar in de prijzen vallen. Ook ’Een voorstelling die schijt heeft aan zijn eigen vage titel’ door Theater Artemis i.s.m. Ruhrtriennale en Künstlerhaus Mousonturm van zijn hand werd nu weer beloond met de Gouden Krekel voor de meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie. Acteur Guus van der Steen ontving daarnaast de Gouden Krekel voor de meest indrukwekkende podiumprestatie in het jeugdtheater voor zijn vertolking van Moon in ’De Toverfluit’van de Toneelmakerij & Silbersee.

De Mimeprijs was voor ’8: Metamorphosis’ van Nicole Beutler Projects. De Prosceniumprijs ging naar The Need for Legacy voor haar inzet om de nalatenschap van makers van kleur vorm te geven en inzichtelijk te maken voor de volgende generatie, terwijl Jeffrey Meulman, oud directeur/bestuurder van Stichting de Theaterdagen (organisator van Het Nederlands Theater Festival (NTF), NTFjong, NTF pro en het Amsterdams Fringe Festival) de ACT Award kreeg uitgereikt vanwege zijn bijdrage aan de verbetering van het werkveld van acteurs.