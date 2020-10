Tekstschrijver Les Misérables overleden

’Les Mis’, naar het boek van Victor Hugo, was voor het eerst te zien in Parijs, waar het theaterstuk in 1980 in première ging. Vijf jaar later opende de musical op West End in Londen, waar de voorstelling tot de sluitingen in verband met het coronavirus onafgebroken te zien was. Daarmee is Les Misérables de langstlopende productie op West End.

De musical is sinds 1987 te zien op Broadway, waar Kretzmer een Tony won voor zijn teksten. Hij werd in 2013 genomineerd voor een Oscar en een Golden Globe voor het nummer Suddenly uit de filmversie van Les Misérables.

Kretzmer werd geboren in Zuid-Afrika, maar verhuisde in de jaren 50 naar Londen waar hij werkte als journalist en als liedjesschrijver. Hij werkte lang samen met Charles Aznavour, voor wie hij de Engelstalige versies van liedjes maakte.