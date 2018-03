Ga zo door, Waylon

Vandaag presenteerde hij het rocknummer That’s How She Goes en we zaten vanaf de eerste seconde direct rechtop. Het begint waanzinnig. En daarna word je als vanzelf het nummer ingezogen. Het is niet de grootste meezinger, maar That’s How She Goes swingt wel en laat je nauwelijks los. Ik betrapte me erop dat we op de maat aan het meeknikken waren. En dan kwam zijn bijzonder stemgeluid (en die van de achtergrondzangers) er nog als bonus bij. Het riedeltje blijft in je hoofd hangen. That’s How She Goes is een lied om in te verdrinken.

Voor het eerst begin ik te geloven dat de halve finale, waar Nederland nog eerst doorheen moet, inderdaad een formaliteit is, zoals Waylon enkele weken geleden zelf zei. Ik ben benieuwd naar wat Waylon morgen nog in petto heeft, maar met That’s How She Goes weet ik één ding zeker: Het wordt dit jaar een heel leuk Songfestival voor Nederland.

Een strot van jewelste

Een kans om op het Eurovisie Songfestival mee te doen, krijg je als artiest meestal maar één keer. Die tweede kans is Waylon gegund. Onze 37-jarige rasentertainer heeft een strot van jewelste en kan qua genres bijna alles aan.

Het is voor artiesten het grootste tv-podium ter wereld. Wat meest bekeken wereldwijde tv-evenementen betreft, staat de Europese liedjeswedstrijd op plaats nummer vijf. De eerste vier plekken worden ingenomen door de Olympische Zomerspelen, de Winterspelen, het WK en EK Voetbal. Direct daarachter komt het Songfestival. Dit programma heeft dus meer dan de jaarlijkse de Super Bowl.

Aanstaande vrijdagavond maakt Waylon bekend met welk lied hij naar Lissabon afreist. Aangekondigd is dat dat één van de vijf nummers is die de zanger de afgelopen week in De Wereld Draait Door heeft voorgesteld.