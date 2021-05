De eindeloze scheiding van Arnold Schwarzenegger

Eigenlijk dacht iedereen dat de scheiding van zijn echtgenote Maria Shriver (65) niet snel genoeg kon gaan, nadat hij twee jaar eerder al zijn jarenlange verhouding met huishoudster Mildred Baena (60) had opgebiecht. Het viel op: Mildreds zoon Joseph van veertien, leek sprekend op ’Arnie’. En Mariah Shriver wist genoeg...

Zoveel jaar later blijken de Schwarzeneggers op papier echter nog steeds man en vrouw. De Kennedy-telg en de in Oostenrijk geboren bodybuilder, filmster en latere gouverneur van Californië lijken helemaal geen haast te maken met de afwikkeling van wat eens hun huwelijk was.

Splitten

Vooral de Hollywoodster lijkt een en ander te blokkeren. In plaats van zijn op vierhonderd miljoen euro geschatte vermogen te splitten, zou hij nu hebben aangeboden wat onroerend goed aan haar over te dragen, waaronder enkele verhuurde appartementen in Santa Monica. Ook heeft hij aangeboden Maria’s levenswerk te blijven sponsoren, de foundation waarmee zij zich inzet voor de bestrijding van alzheimer bij vrouwen.

Het is onduidelijk of het allemaal genoeg zal zijn om tot een oplossing te komen. Opvallend is dat Shriver de rechter niet heeft verzocht de boedelscheiding te forceren en knopen door te hakken als haar ex-man dat niet doet. Inmiddels zou zij zelf een verhouding hebben met politiek adviseur Matthew Dowd, die werkt voor president Joe Biden en met wie zij al jaren regelmatig wordt gezien. Shriver ontkent dat overigens. Naar eigen zeggen is zij ’vrijgezel’, zij het officieel nog steeds getrouwd.