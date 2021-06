Ⓒ De Chinezen

De Vlaamse programmamaker Arnout Hauben krijgt ook in Nederland steeds meer voet aan de grond. Na onder meer het bejubelde Rond de Noordzee, wordt vanaf zaterdag zijn reisserie Dwars door de Middellandse Zee uitgezonden. „Als we iets hebben geleerd in het afgelopen jaar is het wel improviseren.”