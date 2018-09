Dochter Alec Baldwin en Kim Basinger poseert naakt voor PETA

Ireland wilde al heel lang aan de PETA-campagne meewerken. „Ik zag de foto’s van de campagne met mijn moeder en dat wilde ik ook. Toen ik een klein meisje was, wilde ik al iets voor PETA doen. Dit is iets waar mijn moeder al haar hele leven voor strijdt en dat probeer ik ook te doen”, aldus het model.

„Als je niet weet waar bont vandaan komt, verdiep je er dan eens in. Bont is gemeen. Als je je eigen hond niet vilt en zijn huid aantrekt, dan moet je ook geen bont dragen want alle dieren zijn gelijk. Red onze dieren, red onze planeet en doe net als ik en PETA en maak bewuste keuzes”, schrijft Ireland bij de campagnefoto op Instagram.

Het is niet de eerste keer dat Ireland in de ’naakte voetsporen’ van haar moeder treedt. In 2016 poseerde de dochter van voormalig showbizzkoppel Alec Baldwin en Kim Basinger zonder kleren voor het magazine Treats!. Moeder Kim deed haar eerste naaktshoot op 29-jarige leeftijd voor Playboy.