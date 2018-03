Humberto Tan stopt met RTL Late Night

Een geëmotioneerde Tan zei in de live-uitzending dat hij plaatsmaakt, omdat RTL gelooft in een andere toekomst van het programma. Hij is het niet met die beslissing eens, benadrukte de presentator. „Ik respecteer de beslissing wel. De afgelopen vijf jaar heb ik met ontzettend veel plezier dit programma gemaakt, met de medewerkers die hier allemaal aanwezig zijn. Ik ben er trots op wat we hebben laten zien.”

Kijkcijfers

Tan presenteerde de talkshow van RTL 4 vijf jaar lang sinds augustus 2013, maar heeft niet meer de hoge kijkcijfers van weleer. De presentator vertrekt tegen zijn zin. „We zijn er in het laatste jaar helaas niet in geslaagd om deze aantallen vast te houden. Daarom begrijp ik goed dat RTL kiest voor een andere weg”, zegt Tan. „Met pijn in het hart neem ik afscheid van een programma dat mij veel heeft gebracht. Ik kijk met trots terug en vol vertrouwen vooruit.”

De talkshowhost maakte de vijf seizoenen naar eigen zeggen ’met veel passie en plezier’. „Een geweldig avontuur waarbij ik bijzondere nationale en internationale gasten heb mogen ontvangen. Het grote aantal trouwe kijkers in de eerste jaren en de verschillende televisieprijzen waren voor mij en mijn team een sterke bevestiging dat we met RTL Late Night een goed format hebben ontwikkeld.”

Twan Huys

Twan Huys stopt na 25 jaar NOVA en Nieuwsuur als presentator bij de NTR. Huys wordt met ingang van het nieuwe tv-seizoen in september de nieuwe presentator van RTL Late Night, waar hij Tan opvolgt. Huys blijft tot 1 mei Nieuwsuur presenteren.

„Na vele prachtige jaren bij de NTR is het tijd voor verandering”, zegt Huys. „Met ongelooflijk veel plezier kijk ik terug op mijn correspondentschap in Amerika voor NOVA en daaropvolgend het presenteren van Nieuwsuur en College Tour. Na elf jaar als anchor bij de mooiste journalistieke rubriek van Nederland is het nu tijd voor een nieuw avontuur op de late avond bij RTL.”