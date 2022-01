Acteur Manuel Broekman voor de rechter op verdenking van aanranding

Volgens de tenlastelegging zou de acteur op of omstreeks 4 juli 2020 het slachtoffer hebben gedwongen tot het plegen van een of meerdere ontuchtige handelingen. De vermeende aanranding vond plaats in Amsterdam.

Broekman moet op 21 januari voor de rechter verschijnen. Het management van de acteur was donderdag niet voor commentaar bereikbaar. De acteur is binnenkort te zien in de romantische komedie Zwanger & Co. De film van Johan Nijenhuis – die momenteel te zien is in De Slimste Mens – zou begin 2022 uitkomen, maar de bioscopen zijn momenteel dicht vanwege de coronalockdown.