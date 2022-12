Argentijnse voetbalvrouw in ziekenhuis na aantreffen glas in fles drank

Volgens meerdere rapporten ging Gandolfo uit met haar zus in een winkelcentrum in Doha, Qatar. Tijdens het drinken vonden de twee echter stukjes glas in een fles drank. Ze waarschuwden onmiddellijk de beveiliging en besloten naar het ziekenhuis te gaan om er zeker van te zijn dat hen niets zou overkomen. Ook bezochten ze de Argentijnse ambassade om te informeren naar het gezondheidszorgsysteem van Qatar.

Maar het model was met stomheid geslagen toen bronnen in Zuid-Amerika beweerden dat het glas zelf door Gandolfo en haar zus in de fles was gedaan. Na het incident schrijft ze op Instagram: „Een schande, er waren getuigen bij de club.”