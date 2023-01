Hilaria Baldwin: zeven kinderen met Alec is genoeg

„Ik vind dat we met zeven kinderen nu wel klaar zijn”, zegt de 38-jarige yogalerares stellig, waarbij ze met haar vingers een knipgebaar maakt. Men kan zich er iets bij voorstellen. De afgelopen tien jaar was zij bijna voortdurend in verwachting! Carmen, de eerste, kwam in augustus 2013, Rafael in juli 2015, Leonardo in september 2016, Romeo in mei 2018, Eduardo in september 2020, Lucia via een draagmoeder in februari 2021 en Ilaria, ondanks alle ellende, in september 2022.

Nu is het dus de beurt aan Alec (64) om zijn steentje bij te dragen. Hilaria wil dat de Hollywoodster zich laat steriliseren en noemt het, als hij dat zou doen, „fair”. Papa Baldwin lijkt daar nog niet van overtuigd, maar blijkt zich al wel te hebben verdiept in de materie: „Ik heb begrepen dat grondwettelijk is vastgelegd dat zo’n vasectomie ook weer ongedaan moet kunnen worden gemaakt...”

Maar voorlopig is Alec nog niet klaar met het verwisselen van luiers. Eerder deze week maakte zijn oudste dochter Ireland (27), die hij kreeg met actrice Kim Basinger (69), bekend in verwachting te zijn van haar eerste.