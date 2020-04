Is eigen kledinglijn Maxime Meiland wel authentiek?

In aflevering 3 van Wat wil Maxime op de website van Linda is te zien hoe de dochter van Martien Meiland kledingsamples ontvangt van een kledingcollectie die ze zelf ontworpen zou hebben. Oplettende kijkers merkten echter op dat die kleding verdacht veel leek op kleding die ook via de populaire Chinese webshop Ali Express te bestellen zijn. RTL Boulevard nam de proef op de som en ontdekte hoe uitgesproken stukken als een trui met een hartpatroon, een felgroene blazer en een jurkje met een opmerkelijke print stuk voor stuk via de website te verkrijgen waren.

In een reactie bij Boulevard laat Maxime weten dat ze sommige stoffen zelf ontworpen heeft en andere een patroon hebben dat door de fabriek in China is gemaakt. De jonge Meiland zou zich laten inspireren ’door alles in mijn omgeving’. „Van het leven op het chateau, tot toffe outfits die ik zie op straat. Mijn ambitie is om een collectie samen te stellen waarin ik mijzelf zie en waar ik de Nederlandse vrouw een plezier mee hoop te doen.”

Dat ook de modellen van de kledingstukken sterk overeenkomen lijken te komen, verklaart de manager van de Meilandjes aan De Telegraaf: „Die ontwerpen komen van dezelfde fabriek waar Maxime mee werkt.” Als de stoffen en de ontwerpen zo sterk overeenkomen, komt de vraag op: wat maakt Maxime’s ’eigen’ kledinglijn dan typisch Maxime? Haar manager: „Dat zul je kunnen zien als haar lijn uit komt, maar dat duurt nog even.” En of kijkers zich wellicht bedrogen zouden kunnen voelen: „Het staat iedereen vrij om die kleding straks wel of niet te kopen.”

Eerder zei Maxime in de betreffende aflevering daar zelf over: „Eigenlijk heeft de kledinglijn niet per se één soort stijl.” Waarin ze zich dan wel wil onderscheiden? „Ik heb heel netjes het uitgetekend, op papier gezet: ’Oké, zo moeten de mouwen zijn. Ik heb vrij lange mouwen, maar heel veel Nederlanders zijn natuurlijk lang. Dus dat is wel iets waarmee ik me wil onderscheiden van andere merken.” Iets wat bij de samples niet gelukt is. „Ik weet niet wat voor centimeters ze daar in China gebruiken, maar het is niet goed. Want alles was 5 cm te klein. Ik heb nu foto’s gemaakt, dat ga ik ze mailen. Er moet 5 cm bij, dus ik hoop dat ze het gaan hermaken en dat ik dan weer wat samples krijg en dat dat dan goed is.”