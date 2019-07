André Rieu kondigt tweede kerstconcert aan

Het is de eerste keer dat André Rieu kerstconcerten geeft in Maastricht. Het publiek wordt door de violist in de geest van kerstmis meegenomen in een sprookje, waar men kan genieten van de mooiste kerstliederen, romantische walsen en prachtige nummers van over de hele wereld.

Het tweede concert vindt plaats op zondag 22 december om 15.00 uur in het MECC in Maastricht. De kaartverkoop voor het kerstconcert start woensdag om 10.00 uur via zijn website.