’Hope Hicks welkom in Hollywood’

Volgens de bedrijven waarmee The Blast heeft gesproken, is haar cv er alleen maar op vooruit gegaan, nu ze een poos in het Witte Huis heeft gewerkt. „Als je die jungle overleeft, ben je een taaie en kun je veel aan”, meldt het online medium. Volgens een Hollywood-insider zou Hope voor elk bedrijf een aanwinst zijn vanwege haar ervaring met grote publieke PR-issues op wereldniveau. „Daarbij gaat ze ook goed om met de media, wat van essentieel belang is in haar vak.”

Celebrity-PR is niet geheel onbekend voor Hope. Voordat ze naar het Witte Huis ging, werkte ze bij Hiltzik Strategies, waar ze ook dergelijke zaken in haar portefeuille had. Het is nog niet bekend of het voormalig model al een lucratieve aanbieding op zak heeft.