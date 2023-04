Carice van Houten eert vader op sterfdag

Op Instagram deelt Carice een jeugdfoto van haar vader, schrijver en auteur Theodore van Houten met de tekst „Het is vandaag 7 jaar geleden. De frequentie van verdriet is minder, de intensiteit is nog steeds hetzelfde. Mis je papa.”

Theodore was naast filmjournalist ook schrijver en musicoloog. Hij stond te boek als expert op het gebied van filmmuziek van de stomme film. Ook vertaalde hij in 2009 de verfilming van Alice in Wonderland, waarvoor Carice de Nederlandse stem van Alice insprak.

Theodore overleed in 2016 op 63-jarige leeftijd na een lang ziekbed.