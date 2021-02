Topontwerper verlaat Victoria Beckham na miljoenenverlies

„Ilaria Icardi, Design Director, bij Victoria Beckham zal het bedrijf later dit jaar verlaten”, bevestigt een woordvoerder aan The Sun. „Ilaria heeft de afgelopen zeven jaar een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan Victoria Beckham. Haar creatieve visie heeft een betekenisvolle rol gespeeld voor wat het merk vandaag de dag is. We wensen haar veel succes in de toekomst.”

Het vertrek van Icardi zou niet op zichzelf staan. Volgens de Daily Mail zijn er met haar tientallen andere werknemers opgestapt. De woordvoerder van Victoria ontkent dit.

De vrouw van David Beckham richtte het naar zichzelf genoemde label in 2008 op. Het luxemerk heeft sinds die oprichting al 53,2 miljoen euro verloren en was nog geen enkel jaar winstgevend. Het is dan ook nog maar de vraag of de onderneming nog langer kan opereren.