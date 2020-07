’Miley Cyrus steekt middelvinger op naar Onafhankelijkheidsdag’

Terwijl ze op het punt stond om haar nummer Party in the USA te zingen, sprak Miley het publiek eerst nog even toe met een duidelijke boodschap. „Het is geen feest in de VS zolang we geen gelijkheid, eenheid, gerechtigheid, mededogen, vriendelijkheid, kansen, gezondheidszorg, onderwijs en geweld hebben”, aldus Miley. „Als we allemaal fucking samenwerken, zorgen we dat het een fucking feestje wordt. Ik geef niet op, we mogen niet opgeven.”

In het bijschrift van haar video doet de zangeres het nog eens dunnetjes over. „Dit was in 2017. Het voelt nu nog relevanter. Het is geen feest in de VS totdat we vrijheid en gerechtigheid voor iedereen, jullie hoorden me, voor IEDEREEN hebben!” Miley sluit haar bericht af met een dikke vinger naar de feestdag op 4 juli met de hashtag #fuckthefourthuntilthereisfreedom (fuck de vierde totdat er vrijheid is).