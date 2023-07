B&B vol liefde: knappe dweil valt door de mand

Arme Babette. Ze toont volop interesse in Joy in B&B vol liefde, maar hij is nog te belabberd om ook maar iets terug te vragen. En wie moet Marian nu kiezen? De behulpzame Olof, of de charmante rakker Jan met zijn ondeugende complimentjes en vleiende opmerkingen? Wij zouden het wel weten...

Joy heb je nooit voor je alleen. Ⓒ RTL