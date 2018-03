Verzekeraar Weinstein weigert te betalen

Weinstein heeft inmiddels elf rechtszaken tegen hem lopen en klopte bij Chubb Indemnity Insurance Co. aan voor financiële bijstand. De filmproducent loste in het verleden meerdere zaken met hun hulp op, variërend van het verzekeren van kunst tot het betalen van schadevergoedingen aan verschillende personen.

Volgens de verzekeringsmaatschappij kunnen zij hun cliënt op dit vlak niet helpen en willen ze dat ook niet. „De acties van de heer Weinstein vallen onder geen enkele verzekering. Elk normaal denkend persoon had kunnen voorzien dat hiervoor geen financiële hulp geboden wordt.”

Weinstein kan zich opmaken voor een fiks aantal rechtszaken in New York, Los Angeles, Toronto en Londen. In New York wordt hij onder meer aangeklaagd door de procureur-generaal van de staat New York, Erik Schneiderman.