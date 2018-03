Gordons omstreden biografie al uitverkocht

Zojuist heeft Gordon een telefoontje gekregen, meldt hij op Instagram. De uitgever liet hem weten dat de eerste druk van zijn omstreden biografie Gordon, biografie van een entertainer is uitverkocht. „40.000 exemplaren op een dag”, reageert Gordon verbaasd op het sociale platform. „De strontkar rijdt weer over me heen, maar ik had erop gerekend.”

Inderdaad kreeg Gordon veel reactie op zijn boek, ondermeer van Gerard Joling, John Ewbank en van zijn zus, die hem zelfs voor de rechter sleept.