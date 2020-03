Ⓒ Stanislav Honzik/Netflix

De feestelijke première die eerder deze week stond gepland werd afgeblazen vanwege de coronacrisis, maar The letter for the king verschijnt evengoed vrijdag op Netflix. Gijs Blom heeft een belangrijke rol in de internationale serie naar het befaamde boek van Tonke Dragt. „Daar heb ik dierbare herinneringen aan”, zegt de acteur.