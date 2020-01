Frans Bauer grapte over ambitie internationale doorbraak

Frans zei aanvankelijk dat hij een internationale doorbraak ambieerde en dat met het Engelse lied een „langgekoesterde droom” uitkwam. Nu vertelt de zanger dat het gaat om een reclame voor Peijnenburg. „In de commercial zien jullie dat ik optreed in Amerika en mijn nummer Heb je even voor mij in het Engels zing.”

Voorlopig houdt Frans het gewoon bij zijn moedertaal. „Natuurlijk droom ik ooit op te treden in Amerika maar voor nu houd ik het nog even bij Nederland en daarom heb ik ook geen nummer uitgebracht in het Engels.”