Brad Pitt wint rechtszaak rond ’Brad Pitt’

Christina werd online benaderd door iemand voor een reeks liefdadigheidsbijeenkomsten, georganiseerd door Pitts Make It Right Foundation. Die waren zogenaamd bedoeld voor mensen die ooit dakloos raakten door orkaan Katrina. De zakenvrouw werd gevraagd 40.000 dollar te doneren. Toen ze het geld overmaakte, was de bedrieger met de noorderzon vertrokken.

Toen Christina achter het bedrog kwam, besloot ze de acteur te benaderen. Maar die gaf geen gehoor, en dat neemt ze hem kwalijk. „Brad Pitt negeerde al mijn problemen”, verklaarde de vrouw.

De rechter veegde haar beschuldigingen van tafel en gaf Brad Pitt gelijk. Christina overweegt nu een project te starten die dergelijke internetoplichting moet tegengaan.