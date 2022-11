Claudia de Breij wil pas in oudejaarsconference reageren op DWDD-schandaal

Claudia de Breij zal in haar oudejaarsconference terugkomen op de onthullingen over het programma DWDD. Dat laat zij woensdag weten via Instagram. De Breij was regelmatig te gast in het programma dat sinds vrijdag onder vuur ligt. „Veel mensen, of nou ja, veel tv-programma’s en andere instanties die om content verlegen zitten, vragen mij naar een reactie op de onthullingen over DWDD”, schrijft De Breij. „Wat ík daarover te zeggen heb? Dat leent zich niet voor een soundbite. Daar heb ik wat meer ruimte voor nodig. Die ruimte heb ik in mijn oudejaarsconference, dus dat komt goed uit! Ik heb hier zéker iets over te zeggen, maar graag op mijn eigen podium.” Tegenover mensen „die beweren dat ik niks zeg omdat dit over BnnVara en de NPO gaat”, reageert zij: „Wacht maar af. Ik ben van niemand.” Die mensen moeten echter wel nog een ruime maand wachten op haar standpunt.

Ook andere vaste gasten van het programma, zoals cabaretier Marc-Marie Huijbregts of actrice Halina Reijn, lieten nog niet van zich horen sinds de onthullingen. Zanger Rob Kemps, met wie Van Nieuwkerk het programma Chansons!!! maakte, hult zich eveneens in stilzwijgen. De Snollebollekes-voorman zal overigens wel zaterdag in de aflevering van het programma Sterren met het doek praten over Matthijs van Nieuwkerk, maar dat wordt gepresenteerd door Özcan Akyol, die zich eerder al uitgebreid vóór de DWDD-presentator uitsprak. Omroep MAX heeft bovendien laten weten dat deze uitzending is opgenomen voordat de Volkskrant zijn onthullingen bracht. MAX plaatst geen ’Van Nieuwkerk-disclaimer’ voor de uitzending, om kijkers duidelijk te maken dat de uitzending voor de onthullingen is opgenomen.