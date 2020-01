Leonardo DiCaprio redt dronken drenkeling

DiCaprio lag heerlijk languit op een jacht in het Carribisch gebied, toen hij hoorde dat er een man overboord was gevallen van een cruiseschip van Club Med. Na een noodoproep van het nabijgelegen schip vertrok de acteur – die in het verleden zelf ook eens moest zien te overleven in de oceaan – direct met zijn gezelschap om hulp te bieden.

Een getuige vertelt aan People: „Leonardo, zijn vrienden en de kapitein hielden een zoektocht en hun inspanningen zorgden er uiteindelijk voor dat ze het leven van de man wisten te redden.”

Het slachtoffer heeft ongeveer elf uur in het water doorgebracht voordat hij werd gevonden. De drenkeling, vermoedelijk een Fransman, mag van geluk spreken, aangezien DiCaprio en co de enige mensen in de buurt waren. Bovendien werd de man een uur voor zonsondergang gered en heeft hij een zware storm weten te omzeilen.