Johan Nijenhuis maakt familiefilm met Najib Amhali

Khalid en de Toversteen vertelt over een Marokkaans-Nederlandse jongen die in de erfenis van zijn opa een toversteen vindt die al zijn wensen vervult. Hij probeert onder meer het respect van de populaire kinderen op school te ’kopen’, maar verliest daarbij zijn echte vrienden uit het oog. Als de grootste pestkop van de klas de steen in handen krijgt, dreigt alles uit de hand te lopen.

Het idee voor de film komt van Najib Amhali; het scenario is geschreven door Sander de Regt (Foeksia de Miniheks) en Kenneth Asporaat. Het is nog niet duidelijk of Amhali en Asporaat ook rollen in de film gaan vertolken. „Maar we sluiten niets uit”, laat Nijenhuis desgevraagd weten. De broers Asporaat waren met de Bon Bini Holland-reeks verantwoordelijk voor twee van de grootste Nederlandse bioscoophits van de afgelopen jaren.

Jonge advocate

Het is het tweede project over Marokkaanse Nederlanders dat Johan Nijenhuis in korte tijd aankondigt. De regisseur, eerder verantwoordelijk voor films als Verliefd op Cuba en Onze Jongens, wil volgend jaar Marokkaanse bruiloft gaan draaien, een romantische komedie over een jonge advocate die worstelt met het spanningsveld tussen Nederlandse en Marokkaanse tradities.

Eerst komt van Nijenhuis nog Onze Jongens in Miami uit, het langverwachte vervolg op de strippersfilms met Jim Bakkum en Martijn Fischer, en De Piraten van Hiernaast, een familiefilm waarvoor Toversteen-scenarist Sander de Regt het verhaal schreef.