’Zeer gestoorde tiener wilde koningin Elizabeth neerschieten’

Verhalen dat de luide knal die omstanders op 14 oktober 1981 hoorden geen omvallend bord was maar een geweerschot, deden al langer de ronde. Uit documenten die zijn vrijgegeven door de New Zealand Security Intelligence Service blijkt dat de destijds zeventienjarige Christopher Lewis de koningin had willen vermoorden.

De ’zeer gestoorde’ tiener stond echter niet op de juiste plek om Elizabeth te kunnen raken, blijkt uit het dossier dat Reuters inzag. Ook was het wapen waarmee Lewis op de Queen schoot niet krachtig genoeg om haar van grote afstand te raken.

Destijds was het officiële verhaal dat er een bord omviel, met een knal als gevolg. Lewis werd niet aangeklaagd wegens poging tot moord of hoogverraad, wat geruchten over een doofpot aanzwengelde. De politie van Nieuw-Zeeland doet nu, ruim 36 jaar na dato, alsnog onderzoek naar de geheimhouding van het incident.

Lewis werd jaren later verdacht van de moord op een moeder in Auckland en de ontvoering van haar baby. Hij maakte in 1997 in de gevangenis een einde aan zijn leven.