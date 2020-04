Olcay Gulsen en Ruud de Wild gaan samenwonen

In deze tijden van corona zijn heel wat mensen aan het opruimen en klussen geslagen. Zo ook in huize Gulsen. In een video op Instagram Stories laat ze zien hoe haar grote liefde Ruud de muur aan het plamuren is.

„Ik ben eigenlijk een belangrijke vraag vergeten te stellen”, vertelt ze. „Waarom ben je aan het plamuren?’ Ga je misschien verhuizen?”, vraagt ze aan Ruud. Hoewel hij in eerste instantie nog een beetje ontwijkend reageert, vertelt hij uiteindelijk dat hij inderdaad gaat verhuizen omdat hij gaat samenwonen met iemand. „Heb je daar zin in?”, vraagt Olcay. „Ja heel erg! Serieus, ik vind het echt leuk”, benadrukt Ruud.

Daarmee lijkt een grote wens van Olcay uit te komen. Zij liet afgelopen december al weten maar wat graag met hem te gaan samenwonen. Ook liet ze zich ontvallen zelfs al aan trouwen te denken. Is dat de volgende stap?