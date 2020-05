’Paleis ligt niet wakker van 'soap' boek Harry en Meghan’

Maar volgens de zondagskrant ligt het paleis ook niet wakker van de voorgenomen publicatie. Er is de laatste decennia al zoveel over de familie geschreven, soms met medewerking van binnenuit zoals bij de boeken van Andrew Morton over prinses Diana, dat de voorstelling van de wonderlijke wereld van Harry en Meghan er nog wel bij kan. Grote onthullingen worden niet verwacht.

Het boek dat in augustus zou moeten verschijnen, gaat naar verluidt over de periode waarin Harry en Meghan elkaar leerden kennen tot aan hun vertrek uit het koninklijke leven in maart. Er zouden details in staan over de verhoudingen in de familie Markle, en dat alles vanuit het perspectief van het tegenwoordig in Los Angeles wonende celebritypaar. De journalisten Omid Scobie en Carolyn Durand zijn gevraagd hun verhaal op te schrijven.