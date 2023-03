Boer zoekt vrouw dit jaar met vijf boeren uit Europa

Ⓒ Linelle Deunk/Kro-Ncrv

Boer zoekt vrouw gooit het in het nieuwe seizoen over een iets andere boeg. Het populaire datingprogramma stelt op 9 april vijf boeren aan het publiek voor die sowieso gevolgd gaan worden in hun zoektocht naar de liefde, ongeacht het aantal brieven dat zij krijgen. Daarnaast speelt de reeks zich dit keer af in Europa, maakt omroep Kro-Ncrv maandag bekend.