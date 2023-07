Ex Kevin Costner ontevreden met 50.000 dollar alimentatie

Ⓒ ANP/HH

Christine Baumgartner, de ex-partner van Kevin Costner, is op zijn zachtst gezegd niet tevreden met de ruim 50.000 dollar (bijna 46.000 euro) aan alimentatie per maand die haar is voorgesteld. Baumgartner noemt het voorstel zelfs ’ongepast’, meldt ET Online.