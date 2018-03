Prinses Märtha Louise start ’flitsend’ YouTube-kanaal over paarden

„Niemand heeft dit ooit eerder in Noorwegen gedaan. Het wordt heel flitsend en je kunt er alles over paarden leren”, aldus Märtha Louise. De prinses is van kleins af aan al dol geweest op paarden. Als hoogsensitief persoon communiceerde ze vaak beter met hen dan met mensen, zegt ze. Ze kwam op het idee om Hest360 te starten, nadat ze een selfie met haar paard op Instagram plaatste. Daar kwamen zoveel enthousiaste reacties op, dat Märtha Louise wel potentie zag in een eigen YouTube-kanaal. Er zijn inmiddels 14 video’s online gezet.

De Noorse paardenliefhebster doet het niet helemaal alleen; ze krijgt hulp van Geir Kamsvåg en Therese Alhaug. „Zowel Therese als ik rijden allebei al heel lang paard en we willen dan ook zoveel mogelijk onderwerpen uit deze branche behandelen. We streven ernaar een tot twee video’s per week te maken. Ik kijk er ontzettend naar uit om mijn paardenervaringen met iedereen te delen.”