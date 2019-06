Bijzonder beeldje Rossana Kluivert uit auto gestolen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

Na goed nieuws van de dokter, volgt er een domper voor Rossana Kluivert. Er is donderdagavond in de auto van haar en Patrick ingebroken in Amsterdam. Er blijkt een vintage koffer weg én een beeldje waar Rossana speciale waarde aan hecht. Deze wil ze dan ook heel graag terug.