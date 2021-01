Spike Lee vergelijkt Donald Trump met Hitler

De video werd opgenomen op 6 januari, de dag waarop relschoppers het Capitool in Washington D.C. bestormden. „Dit is een beslissend moment en ik hoop dat iedereen veilig blijft. Dit is geen spel. Deze mensen hebben wapens en munitie. Ik hoop dat ik het mis heb, maar er gaan doden vallen door deze bullshit”, aldus de regisseur over de bestorming, die aan vijf mensen het leven kostte.

Daarna haalt hij uit naar Donald Trump. „Deze president, president Agent Orange, hij zal de geschiedenisboeken ingaan zoals mensen als Hitler dat zijn gegaan. En deze kerels, jongens, staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis.”

Lee kreeg een prijs voor zijn korte film New York, New York. Ook zijn film Da 5 Bloods viel in de prijzen. Delroy Lindo werd tot beste acteur benoemd en de award voor beste mannelijke bijrol ging postuum naar Chadwick Boseman. Zijn weduwe, Simone Ledward Boseman, nam de prijs in ontvangst.