Televisierol voor Jamie Lynn Spears

Jamie Lynn maakte haar acteerdebuut op haar elfde, toen ze een jongere versie van het personage van haar zus Britney Spears speelde in de film Crossroads. Daarna was ze te zien in sketchshow All That en vervolgens in tienerserie Zoey 101, waarin ze de titelrol speelde. Eind 2007 maakte de toen zestienjarige actrice bekend dat ze zwanger was, waarna het doek viel voor Zoey 101.

De actrice, die destijds dochter Maddie kreeg en vorig jaar moeder werd van een tweede dochter, Ivey, twitterde maandag: „Mama gaat weer aan het werk jongens. Ik ben gevallen voor dit verhaal, en ik heb er erg veel zin in het te gaan vertellen.”

Sweet Magnolias gaat over drie hartsvriendinnen, gespeeld door Monica Potter, Brooke Elliott en Heather Headley, in een klein plaatsje in de staat South Carolina. Jamie Lynn gaat Noreen spelen, een jonge vrouw die na een reeks verkeerde beslissingen probeert een nieuw leven op te bouwen in het stadje.