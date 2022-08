Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie ’Achter de slaperdijk’: kroegbaas kijkt wrokkig terug

— Wie: Martha Heesen — Wat: novelle — Uitgeverij: Van Oorschot

Door Lies Schut Kopieer naar clipboard

Wat maakt de novelle van Martha Heesen, Achter de slaperdijk, zo sympathiek? Is het de stijl, die impressionistisch is en waarin fragmentarisch een beeld wordt geschetst van een dorpsgemeenschap vol roddel en achterklap? Zijn het de personages, bonte, wat morsige types met ieder een uniek vocabulaire? Is het de onverwachte wending aan het eind, waarin een familiegeheim wordt prijsgegeven? Waarschijnlijk is het van alles een beetje: van het begin tot de laatste zin is Achter de slaperdijk een intrigerende, kleine roman.