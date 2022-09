Art Rooijakkers na 100 dagen stilte: ’Ik mag weer praten!’

Premium TV

Frank Evenblij krijgt inkijkje in leven ’belachelijk gemaakte’ Reinout Oerlemans

Reinout Oerlemans heeft de deuren van zijn miljoenenvilla geopend voor Frank Evenblij. De presentator heeft in Los Angeles een portret gemaakt over de tv-magnaat, die zich hier acht jaar lang niet aan het grote publiek vertoonde. De twee gaan al een tijdje terug: ooit was Evenblij een begenadigd Oer...