BN’ers huilen mee met Tan

Men zou verwachten dat het geen verrassing was voor mensen uit het vak: het niet-vrijwillige vertrek van Humberto Tan bij RTL Late Night. Immers: de kijkcijfers logen er al maanden niet om en ook het eens zo onschendbare imago van de sympathiek overkomende presentator had een flinke deuk gekregen na zijn affaire met Dionne Stax. En toch: de meeste BN’ers laten weten geschokt te zijn door het in hun ogen plotselinge vertrek van de talkshowhost.

Zo laat Jörgen Raymann weten vertrek van Tan ’vreselijk’ en ’echt heel raar’ te vinden. „Ik weet niet wat er gebeurd is”, reageert hij op het besluit van RTL. „Humberto heeft het programma opgebouwd, was de ideale schoonzoon en als je dan even van je voetstuk valt of even niet meer haalt wat je moet halen qua kijkcijfers, dan moet je gewoon plaatsmaken.” Hij vind het ’gewoon heel fucked up dat dit gebeurd is’. „’Hummie verdient dit niet”, vertelt hij in ’t Wordt Nu Laat.

Ook Angela Groothuizen, die zelf een aantal maanden geleden haar contract bij RTL nog met twee jaar verlengde, is verrast. „Ik weet niet wat ik hoor. Pffft, wat een domper”, reageert zij op Twitter.

Tans voormalige sidekick Luuk Ikink, die een mooi plekje bij RTL heeft in RTL Boulevard, wist gisteravond ’gewoon niet zo goed wat ik moet zeggen’. Na een nachtje erover slapen, is hij eruit en laat hij weten trots te zijn op het feit ’dat ik daar de eerste 3 jaar volop aan mee heb mogen werken’. „Ontzettend veel te danken aan die show en Humberto.”

In het programma zelf liet gast Frits Spits gisteravond al weten de beslissing van RTL niet te begrijpen, noch te waarderen. Hij noemde deze ’opportunistisch’. Volgens hem is er in de media een ’soort hetze’ gevoerd. „Het is raar dat we in Nederland voortdurend geregeerd worden door kijkcijfers en dat de kwaliteit niet meer telt. Ik vind het onverdiend, dus ik ben het met je eens.”