Iron Maiden wil niet in de Hall of Fame: ’We zijn nog niet dood’

„We willen helemaal niet in een museum hangen, want we zijn nog niet dood”, aldus Dickinson. Fans van de groep stemden afgelopen jaar massaal op Iron Maiden om de groep op de nominatielijst te krijgen voor een plekje in de Hall of Fame. De band kreeg 449.682 stemmen, goed voor de derde plaats op de nominatielijst van fans. Uiteindelijk besloot de organisatie van de Hall of Fame de groep toch niet op de lijst te zetten.

Dit kon de voorman van de groep niet veel schelen, stelt hij in The Telegraph. „Het doet ons geen moer, omdat de mensen die meeliften op de muziekindustrie dat vooral doen omdat ze nergens anders hun brood kunnen verdienen”, aldus de metalzanger.

Geschiedenis

Iron Maiden bestaat al bijna vijftig jaar en maakte zeventien platen waarvan 100 miljoen exemplaren over de toonbank gingen. De groep trad inmiddels meer dan 2500 keer op over de hele wereld.

De Rock and Roll Hall of Fame is een museum in de Amerikaanse stad Cleveland dat de geschiedenis van rock ’n’ roll vertelt. Dit gebeurt aan de hand van beroemde artiesten, bands en producers die hun stempel op deze muziekstroming hebben gedrukt. Elk jaar worden er een paar nieuwe namen aan het museum toegevoegd.