’Sorry dames, ik heb het gewoon te druk’

Premium TV

Biggelende tranen door onverwachts element in ’Temptation island’

Is het onschuldige jongenspraat, of laat Whitney zich nu al te ver meeslepen in het avontuur? Vriendin Iris is niet bepaald gecharmeerd van de opmerkingen die ze voorbij hoort komen. In de nieuwste aflevering van Temptation island: Love or leave begint aan alle kanten de onzekerheid te knagen.