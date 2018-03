Kritiek op keuze voor Twan Huys

Zo is politiek commentator Kees Boonman positief over het journalistieke zwaargewicht. Hij zei vanochtend in het mediaforum op NPO Radio 1 dat hij Huys prima in staat acht om te switchen tussen zwaardere en lichtere onderwerpen. Als voorbeeld noemt hij de onderwerpen van Twan Huys in College Tour, waar hij zowel politieke hotsthots als mediasterren heeft geïnterviewd.

Kritiek is er echter ook. Zo zegt Jörgen Raymann: „Twan Huys is een publiek gezicht. Dat vind ik echt heel raar.” Radiomaker Patrick Kicken merkt daarover op: „Twan Huys naar RTL 4. Het voelt toch een beetje als je moeder die achter de ramen gaat werken.” En onze eigen sterjournalist Wierd Duk vindt het onverstandig dat RTL kiest voor een linksgeoriënteerde presentator, aangezien Jeroen Pauw en Eva Jinek dat ook al zijn. „Dan begrijp je dus niet wat er in Nederland speelt.”

En columnist Jan Roos heeft zo zijn eigen ervaring met de ’hooghartige’ Huys waarop hij zijn kritiek baseert. „Twan Huys heeft mij eens uitgelachen dat ik met BNR na de presidentverkiezing van 2008 van New York economy class terugvloog. Hij zat, van uw belastingcenten, in business class. Dat is nou meneer Huys.”

Gisteravond kondigde een emotionele Humberto Tan zelf in de uitzending van RTL Late Night zijn vertrek aan. Later werd bekend dat Twan Huys zijn opvolger wordt.